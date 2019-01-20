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Mitsubishi відроджує культову модель Lancer Evolution
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 00:38
Пропонуємо до обговорення:
понська марка планує відродити культову модель Lancer Evolution на базі нового покоління французького хетчбека Renault Megane RS.
Дивися повний текст Mitsubishi відроджує культову модель Lancer Evolution
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Додано: Вів 02 лип, 2019 00:38
Куда мир катится((( supra от BMW, эвик от Renault
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