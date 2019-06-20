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Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 04:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Дивися повний текст Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за неправильне паркування
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