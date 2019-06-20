RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сьогодні вводяться нові
паркувальні талони: штраф за...

Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 04:07

Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Дивися повний текст Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за неправильне паркування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89582
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 04:07

Штрафы нипочём для каждого кто купил авто свыше 20 тыс дол, а они в основном и наглеют, увеличьте в раз 10 тогда будет порядок
faerlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юрист розповів, коли водієві загрожує штраф за тоноване скло
R2 » Чет 27 чер, 2019 04:42
4 340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 чер, 2019 09:48
safonovstanislav
У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро
R2 » П'ят 21 чер, 2019 15:13
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 17:00
Laven
Нацбанк оприлюднив нові вимоги до банків щодо розкриття...
R2 » Чет 20 чер, 2019 19:40
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 19:41
BankirS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (901)
02.07.2019 08:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.