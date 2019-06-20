Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Дивися повний текст Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за неправильне паркування.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 04:07
Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за...
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Дивися повний текст Сьогодні вводяться нові паркувальні талони: штраф за неправильне паркування.
Додано: Вів 02 лип, 2019 04:07
Штрафы нипочём для каждого кто купил авто свыше 20 тыс дол, а они в основном и наглеют, увеличьте в раз 10 тогда будет порядок
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