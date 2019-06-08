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У шкільну реформу вже вкладено
близько $7 мільярдів —...

У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11

У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Пропонуємо до обговорення:
У реформу середньої освіти в Україні вкладено вже близько 7 мільярдів доларів.

Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11

Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:28

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

-Segey- написав:Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
А кто должен оплатить это поднятие з/п в 2-3 раза?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:50

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Модератори, редактори, писаки("журналісти") - ну це ж ФІНАНСОВИЙ форум і портал, а не кулінарний.

Заголовок:
У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман


Через абзац:
“У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу”, – зазначив він.



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