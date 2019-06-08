У реформу середньої освіти в Україні вкладено вже близько 7 мільярдів доларів.
Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11
У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11
Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:28
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
А кто должен оплатить это поднятие з/п в 2-3 раза?
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:50
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Модератори, редактори, писаки("журналісти") - ну це ж ФІНАНСОВИЙ форум і портал, а не кулінарний.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06
вполне логично... нет желания учить, если у детей нет желания учиться... если в младших классах сидит толпа и им впихивают знания с криком и можно даже сказать психологическим насилием ) то в старших классах сидит 3-4 человека кому реально это интересно и видно, что педагог получает удовольствие от работы с ними, а другие пусть курят за гаражами и не отнимают время
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Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10
"Я садился на последней парте" - понятно. На галерке всегда двоечники сидят.
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:24
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25
Добавлю еще - дикое нежелание родителей заниматься своими детьми и их образованием. Все сваливают на школу и учителей.
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