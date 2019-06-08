У реформу середньої освіти в Україні вкладено вже близько 7 мільярдів доларів.
Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11
У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11
Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:28
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
А кто должен оплатить это поднятие з/п в 2-3 раза?
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:50
Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
Модератори, редактори, писаки("журналісти") - ну це ж ФІНАНСОВИЙ форум і портал, а не кулінарний.
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Через абзац:
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06
вполне логично... нет желания учить, если у детей нет желания учиться... если в младших классах сидит толпа и им впихивают знания с криком и можно даже сказать психологическим насилием ) то в старших классах сидит 3-4 человека кому реально это интересно и видно, что педагог получает удовольствие от работы с ними, а другие пусть курят за гаражами и не отнимают время
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10
"Я садился на последней парте" - понятно. На галерке всегда двоечники сидят.
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:24
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25
Добавлю еще - дикое нежелание родителей заниматься своими детьми и их образованием. Все сваливают на школу и учителей.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:32
Чем больше зарплата, тем более высококвалифицированных кадров можно нанять. Директора тоже перед тяжёлым выбором. Они понимают, что если уйдёт учитель, готовый работать за эту зарплату, нового найти будет практически невозможно. Поэтому такая ситуация.
Это как полицейских понанимали самых неудачников и неучей, теперь страдают все. А за такие деньги нормальные люди туда и не пойдут работать. В полиции преужаснейшая нехватка кадров. В патрулях по 2 человека, а на вызов могут вообще не приехать, или приедут когда на труп уже мухи слетятся
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