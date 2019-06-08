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У шкільну реформу вже вкладено
близько $7 мільярдів —...

У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11

У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Пропонуємо до обговорення:
У реформу середньої освіти в Україні вкладено вже близько 7 мільярдів доларів.

Дивися повний текст У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:11

Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:28

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

-Segey- написав:Всё просто!. Необходимо поднять з/п педагогам в 2-3 раза. особенно это касается молодых специалистов. Если там будет хорошая зарплата то и жалающих будет больше на эту работу. И тем самым будет большая конкуренция на одну должность. Как следствие рано или поздно на этой должности останутся только лучшие из лучших. Да и необходимо будет провести переатестацию засидевшихся на своих должностях пенсионеров и педагогов по блату.
А кто должен оплатить это поднятие з/п в 2-3 раза?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:33

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:50

Re: У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...

Модератори, редактори, писаки("журналісти") - ну це ж ФІНАНСОВИЙ форум і портал, а не кулінарний.

Заголовок:
У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман


Через абзац:
“У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу”, – зазначив він.



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mixa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06

  p_a_l написав:Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.

вполне логично... нет желания учить, если у детей нет желания учиться... если в младших классах сидит толпа и им впихивают знания с криком и можно даже сказать психологическим насилием ) то в старших классах сидит 3-4 человека кому реально это интересно и видно, что педагог получает удовольствие от работы с ними, а другие пусть курят за гаражами и не отнимают время
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:10

"Я садился на последней парте" - понятно. На галерке всегда двоечники сидят.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:24

  Juna написав:"Я садился на последней парте" - понятно. На галерке всегда двоечники сидят.

Бред. Всю школьную/студенческую жизнь сидела на галерке - отличница была.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:25

  Tamagoch написав:
  p_a_l написав:Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.

вполне логично... нет желания учить, если у детей нет желания учиться... если в младших классах сидит толпа и им впихивают знания с криком и можно даже сказать психологическим насилием ) то в старших классах сидит 3-4 человека кому реально это интересно и видно, что педагог получает удовольствие от работы с ними, а другие пусть курят за гаражами и не отнимают время

Добавлю еще - дикое нежелание родителей заниматься своими детьми и их образованием. Все сваливают на школу и учителей.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:32

  p_a_l написав:Сколько бы вы не платили, все равно у учителей уже нет желания учить.

Чем больше зарплата, тем более высококвалифицированных кадров можно нанять. Директора тоже перед тяжёлым выбором. Они понимают, что если уйдёт учитель, готовый работать за эту зарплату, нового найти будет практически невозможно. Поэтому такая ситуация.
Это как полицейских понанимали самых неудачников и неучей, теперь страдают все. А за такие деньги нормальные люди туда и не пойдут работать. В полиции преужаснейшая нехватка кадров. В патрулях по 2 человека, а на вызов могут вообще не приехать, или приедут когда на труп уже мухи слетятся
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