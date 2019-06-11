Він зазначив, що компанія SpaceX розраховує здійснити перший комерційний політ з корисним навантаженням надважкої системи Super Heavy/Starship в 2021 році.
Дивися повний текст SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 07:53
SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9.
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:53
Так где же хоть какая то информация о стоимости полета или на сколько снизится цена, как заявлено в заголовке?
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