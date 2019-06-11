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SpaceX знизила вартість
польоту на Falcon 9

SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:53

SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9

Пропонуємо до обговорення:
Він зазначив, що компанія SpaceX розраховує здійснити перший комерційний політ з корисним навантаженням надважкої системи Super Heavy/Starship в 2021 році.

Дивися повний текст SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 07:53

Так где же хоть какая то информация о стоимости полета или на сколько снизится цена, как заявлено в заголовке?
Кузя
 
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