Про це сказано в макроекономічному прогнозі Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:26
У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:27
И тут обман и там обман. Везде сплошной обман.
5000 грн. А реальными на руки?
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