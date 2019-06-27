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У Мінфіні повідомили, коли
українцям чекати на мінімалку...

У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:26

У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в макроекономічному прогнозі Міністерства фінансів.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:27

И тут обман и там обман. Везде сплошной обман.
5000 грн. А реальными на руки?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:01

п_а_л на руки ще більше - мінімалка на картку, а інше у конверті...
vitalyl
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