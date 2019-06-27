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У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в макроекономічному прогнозі Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн
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R2
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:27
И тут обман и там обман. Везде сплошной обман.
5000 грн. А реальными на руки?
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p_a_l
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:01
п_а_л на руки ще більше - мінімалка на картку, а інше у конверті...
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vitalyl
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Додано: Вів 02 лип, 2019 20:42
vitalyl написав:
п_а_л на руки ще більше - мінімалка на картку, а інше у конверті...
+1 Именно. Поэтому минималка уже сейчас нужно до 5-6 тысяч гривен поднимать совершенно спокойно. Это только оздоровит экономику страны так как инфляции не будет, а налоговые поступления вырастут
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SMOKE
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