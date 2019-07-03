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У Мінфіні повідомили, коли
українцям чекати на мінімалку...

У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:26

У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в макроекономічному прогнозі Міністерства фінансів.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 09:27

И тут обман и там обман. Везде сплошной обман.
5000 грн. А реальными на руки?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:01

п_а_л на руки ще більше - мінімалка на картку, а інше у конверті...
vitalyl
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:42

  vitalyl написав:п_а_л на руки ще більше - мінімалка на картку, а інше у конверті...

+1 Именно. Поэтому минималка уже сейчас нужно до 5-6 тысяч гривен поднимать совершенно спокойно. Это только оздоровит экономику страны так как инфляции не будет, а налоговые поступления вырастут
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:49

vitalyl, может быть у вас в Киеве и других крупных городах и так, а вот в райцентрах и остальных мелких - только минималка без всяких конвертов. не конечно полицаи, военные, ну и разного рода рукой водители - это да там для мелкого городка ЗП нормальная.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:05

Нужна минималка для должности.
А то некоторые уборщици зарабатывают больше начальников.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:12

  Rainbow написав:Нужна минималка для должности.
А то некоторые уборщици зарабатывают больше начальников.

Ну так может от уборщицы больше пользы.
Не надо лезть с лишними регулировками в сферу оплаты труда, рынок сам разберется, кому сколько платить
Faceless
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