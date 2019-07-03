Про це сказано в макроекономічному прогнозі Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 09:26
У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, коли українцям чекати на мінімалку в 5 тис. грн.
Додано: Вів 02 лип, 2019 09:27
И тут обман и там обман. Везде сплошной обман.
5000 грн. А реальными на руки?
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:42
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:49
vitalyl, может быть у вас в Киеве и других крупных городах и так, а вот в райцентрах и остальных мелких - только минималка без всяких конвертов. не конечно полицаи, военные, ну и разного рода рукой водители - это да там для мелкого городка ЗП нормальная.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:05
Нужна минималка для должности.
А то некоторые уборщици зарабатывают больше начальников.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:12
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