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Держбюджет у червні
недовиконано на 18%

Держбюджет у червні недовиконано на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:48

Держбюджет у червні недовиконано на 18%

Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету України в червні 2019 року склали 80,1 млрд грн, що на 17,8% нижче очікуваного рівня і на 1% перевищує показник за червень-2018, свідчать дані Державної казначейської служби України (ДКСУ).

Дивися повний текст Держбюджет у червні недовиконано на 18%.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:48

18% недовыполнения это просто ПРОВАЛ! Головы ответственных за провальные направления должны покатиться по земле...
smart_analyst2017
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