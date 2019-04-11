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Держбюджет у червні недовиконано на 18%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Доходи державного бюджету України в червні 2019 року склали 80,1 млрд грн, що на 17,8% нижче очікуваного рівня і на 1% перевищує показник за червень-2018, свідчать дані Державної казначейської служби України (ДКСУ).
Дивися повний текст Держбюджет у червні недовиконано на 18%
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:48
18% недовыполнения это просто ПРОВАЛ! Головы ответственных за провальные направления должны покатиться по земле...
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