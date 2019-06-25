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У Зеленського закликали
знизити ціну на дизпальне

У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43

У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне

Пропонуємо до обговорення:
Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус попросив учасників ринку відреагувати на зміну цінової кон'юнктури на дизпальне.

Дивися повний текст У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне.
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