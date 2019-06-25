Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус попросив учасників ринку відреагувати на зміну цінової кон'юнктури на дизпальне.
Дивися повний текст У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43
У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне
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Дивися повний текст У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43
Дело говорит! Как поднимать так моментально, а как опустить так два месяца тянут и не факт что понизят.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:43
В Европе цена на заправках может меняться по 2 раза на день,в зависимости от цены на мировом рынке.У нас коррупционное болото.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:58
Шеф Зеленского больше всего поднял цены на дизель и дисконтов у него нет.
Госконторы уже все у него заправляются?
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
Пусть Зе позвонит Бене чтобы тот на своих 1500 заправках срочно понизил и всех делов то.
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