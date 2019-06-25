Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус попросив учасників ринку відреагувати на зміну цінової кон'юнктури на дизпальне.
Дивися повний текст У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43
У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:43
Дело говорит! Как поднимать так моментально, а как опустить так два месяца тянут и не факт что понизят.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:43
В Европе цена на заправках может меняться по 2 раза на день,в зависимости от цены на мировом рынке.У нас коррупционное болото.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:58
Шеф Зеленского больше всего поднял цены на дизель и дисконтов у него нет.
Госконторы уже все у него заправляются?
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
Пусть Зе позвонит Бене чтобы тот на своих 1500 заправках срочно понизил и всех делов то.
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:31
Re: У Зеленського закликали знизити ціну на дизпальне
какой нафиг призвал ? идиот что ли ? РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА должна быть . А твоя задача как президента позабоится о том что бы была ЧЕСТНАЯ конкуренция на рынке , например что бы Антимонопольный комитет работал на полную силу ... но то таке ПРИЗЫВАТЬ же ПРОЩЕ. Еще бы кадилом помахал ... поп
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:17
Один построил схемы, а Зе во всем виноват :)
Подождем парламентские и тогда посмотрим.
Порох за 5 нет ниодной инициативы по наказанию кнопкодавов/прогульщиков, уменьшению численности этих 450ти упырей.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:31
Все это пахнет популизмом и шарлатанством,потому что : будущее за электромобилями,потому что дизельное топливо-это то,что должно стать атавизмом..Понятно,что пока что дизельные двигатели мы не можем исключать,но хорошо,когда есть примеры,как с американскими теплоаозами,которые при большей мощности потребляют меньше топлива..
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