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Українцям створили
онлайн-калькулятор для обчислення...

Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14

Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%.

Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14

После нескольких лет премьерства Гройсман наконец прозрел, и начал думать о народе. Чудеса случаются, особенно перед выборами.
А реально это будет предвыборная акция, которая не продержится и несколько месяцев.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:33

в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%.


Упадут из-за чего? Из-за простенького калькулятора, который только и умеет, что 1400 вычитать?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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