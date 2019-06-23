За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%.
Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14
Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...
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Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14
После нескольких лет премьерства Гройсман наконец прозрел, и начал думать о народе. Чудеса случаются, особенно перед выборами.
А реально это будет предвыборная акция, которая не продержится и несколько месяцев.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:33
Упадут из-за чего? Из-за простенького калькулятора, который только и умеет, что 1400 вычитать?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:44
С чего Вы взяли, что он прозрел. Он говорит то, что народ хочет услышать. Как только выборы пройдут, он про это сразу же забудет и найдёт сотни причин для увеличения цены.
Ведь обещать можно что угодно, особенно если: 1) не им выполнять, 2) за не выполнение ничего не будет.
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