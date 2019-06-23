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Українцям створили
онлайн-калькулятор для обчислення...

Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14

Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%.

Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14

После нескольких лет премьерства Гройсман наконец прозрел, и начал думать о народе. Чудеса случаются, особенно перед выборами.
А реально это будет предвыборная акция, которая не продержится и несколько месяцев.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:33

в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%.


Упадут из-за чего? Из-за простенького калькулятора, который только и умеет, что 1400 вычитать?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:44

  zloy_ukr написав:После нескольких лет премьерства Гройсман наконец прозрел, и начал думать о народе. Чудеса случаются, особенно перед выборами.
А реально это будет предвыборная акция, которая не продержится и несколько месяцев.

С чего Вы взяли, что он прозрел. Он говорит то, что народ хочет услышать. Как только выборы пройдут, он про это сразу же забудет и найдёт сотни причин для увеличения цены.
Ведь обещать можно что угодно, особенно если: 1) не им выполнять, 2) за не выполнение ничего не будет.
:D
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:49

Это просто умора, вкратце статья выглядит так.
Ввиду коррумпированности предприятий граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны за тепло и горячую воду. А дальше сами бегайте доказывайте коррумпированным предприятиям что вы им ничего не должны.
Может просто задача у правительства и тем более у минюста другая. Можно было просто ввести за неправильные платежки штрафы от 20 до 100 необлагаемых минимумов в пользу получателя такой платежки и через пол года об этой проблеме просто забыли.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:33

  tigr-uu написав:Это просто умора, вкратце статья выглядит так.
Ввиду коррумпированности предприятий граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны за тепло и горячую воду. А дальше сами бегайте доказывайте коррумпированным предприятиям что вы им ничего не должны.
Может просто задача у правительства и тем более у минюста другая. Можно было просто ввести за неправильные платежки штрафы от 20 до 100 необлагаемых минимумов в пользу получателя такой платежки и через пол года об этой проблеме просто забыли.

Поддерживаю.
1. Интересно, сколько "освоили" на написании этого калькулятора?
2. На кой он нужен, если эти расчёты до одного места, и платить всё равно нужно по платёжке?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:36

Смешной калькулятор. Посчитали, что дальше? :) Более того, не раскрыта тема тарифов в новостроях с управляющими компаниями в лице застройщиков.
Kart
 
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