За підрахунками, в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%.
Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14
Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям створили онлайн-калькулятор для обчислення справедливої ціни на тепло та гарячу воду.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:14
После нескольких лет премьерства Гройсман наконец прозрел, и начал думать о народе. Чудеса случаются, особенно перед выборами.
А реально это будет предвыборная акция, которая не продержится и несколько месяцев.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:33
Упадут из-за чего? Из-за простенького калькулятора, который только и умеет, что 1400 вычитать?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:44
С чего Вы взяли, что он прозрел. Он говорит то, что народ хочет услышать. Как только выборы пройдут, он про это сразу же забудет и найдёт сотни причин для увеличения цены.
Ведь обещать можно что угодно, особенно если: 1) не им выполнять, 2) за не выполнение ничего не будет.
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:49
Это просто умора, вкратце статья выглядит так.
Ввиду коррумпированности предприятий граждане смогут самостоятельно посчитать, сколько они должны за тепло и горячую воду. А дальше сами бегайте доказывайте коррумпированным предприятиям что вы им ничего не должны.
Может просто задача у правительства и тем более у минюста другая. Можно было просто ввести за неправильные платежки штрафы от 20 до 100 необлагаемых минимумов в пользу получателя такой платежки и через пол года об этой проблеме просто забыли.
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:33
Поддерживаю.
1. Интересно, сколько "освоили" на написании этого калькулятора?
2. На кой он нужен, если эти расчёты до одного места, и платить всё равно нужно по платёжке?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:36
Смешной калькулятор. Посчитали, что дальше? :) Более того, не раскрыта тема тарифов в новостроях с управляющими компаниями в лице застройщиков.
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