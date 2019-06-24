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"Укренерго" заявляє про загрозу новому ринку електроенергії
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 року, якою було встановлено тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
А схема Роттердам + значит угрозой Энергорынку не была.
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nalim
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