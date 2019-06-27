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Нафтогаз оскаржив виплату
90% свого прибутку державі

Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59

Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення призупинити дію постанови уряду, відповідно до якої Нафтогаз має перерахувати до бюджету 90% всього отриманого у 2018 році прибутку.

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59

Почему Окружной административный суд Киева просто не взорвут/расстреляют? Столько сразу проблем целой страны решится!
smart_analyst2017
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