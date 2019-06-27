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Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення призупинити дію постанови уряду, відповідно до якої Нафтогаз має перерахувати до бюджету 90% всього отриманого у 2018 році прибутку.
Дивися повний текст Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
Почему Окружной административный суд Киева просто не взорвут/расстреляют? Столько сразу проблем целой страны решится!
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