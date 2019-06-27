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Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення призупинити дію постанови уряду, відповідно до якої Нафтогаз має перерахувати до бюджету 90% всього отриманого у 2018 році прибутку.
Дивися повний текст Нафтогаз оскаржив виплату 90% свого прибутку державі
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Додано: Вів 02 лип, 2019 14:59
Почему Окружной административный суд Киева просто не взорвут/расстреляют? Столько сразу проблем целой страны решится!
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:31
Я валяюсь с такого правосудия!!!
Государство - собственник Нефтегаза! Кабмин - высший орган исполнительной власти государства и, соответственно, представитель собственника Нефтегеза!
По-сути, суд отказал акционеру в праве требования дивидендов от принадлежащего ему же актива!
Это все равно, что арендодателю квартиры по иску арендатора отказать в выплате арендных платежей! Как тебе такое, Илон Маск???
И порохоботы еще называют это "успешной судебной реформой"? Позор! Уже 5-й год в Нефтегазе заправляет настоящая мафия, прикрываемая Главой МЭРТ и Кабмина! И никакой реакции ни ГПУ, ни СБУ, ни новомодных анти-коррупционных ведомств!
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:53
Это похоже на страстную любовь жабы и гадюки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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