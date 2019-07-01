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Інвестиційний клімат в
Україні погіршився - ЄБА

Інвестиційний клімат в Україні погіршився - ЄБА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:29

Інвестиційний клімат в Україні погіршився - ЄБА

Пропонуємо до обговорення:
Показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.

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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:29

В заглавии в конце забыли написать 2 буквы ТЬ
Тогда заглавие набирает более полный смысл
p_a_l
 
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