Показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року.
Дивися повний текст Інвестиційний клімат в Україні погіршився - ЄБА.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:29
Інвестиційний клімат в Україні погіршився - ЄБА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестиційний клімат в Україні погіршився - ЄБА.
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:29
В заглавии в конце забыли написать 2 буквы ТЬ
Тогда заглавие набирает более полный смысл
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