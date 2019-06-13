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Країни G20 будуть відмовляти
в притулку корупціонерам

Країни G20 будуть відмовляти в притулку корупціонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:33

Країни G20 будуть відмовляти в притулку корупціонерам

Пропонуємо до обговорення:
Країни G20 відмовлятимуть у наданні притулку корупціонерам, які переховуються.

Дивися повний текст Країни G20 будуть відмовляти в притулку корупціонерам.
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