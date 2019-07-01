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В Україні істотно
скоротився рівень бідності

В Україні істотно скоротився рівень бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:35

В Україні істотно скоротився рівень бідності

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Дивися повний текст В Україні істотно скоротився рівень бідності.
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