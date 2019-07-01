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В Україні планують запровадити
класифікацію вулиць за...

В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:28

В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за функціональним призначенням.

Дивися повний текст В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за функціональним призначенням.
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За парковку на пешеходной/велосипедной дорожек водиле что-то будет?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:40

  alex7gk написав:За парковку на пешеходной/велосипедной дорожек водиле что-то будет?

Кирпич в лобовое, так же, как и раньше
safonovstanislav
 
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