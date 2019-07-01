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В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:28
Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за функціональним призначенням.
Дивися повний текст В Україні планують запровадити класифікацію вулиць за функціональним призначенням
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:28
За парковку на пешеходной/велосипедной дорожек водиле что-то будет?
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alex7gk
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Додано: Вів 02 лип, 2019 16:40
alex7gk написав:
За парковку на пешеходной/велосипедной дорожек водиле что-то будет?
Кирпич в лобовое, так же, как и раньше
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safonovstanislav
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