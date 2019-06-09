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ТОП-5 доступних закордонних
вузів для отримання IT-освіти

ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:52

ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти

Пропонуємо до обговорення:
У світі інформаційних технологій, які розвиваються семимильними кроками, попит на айтішників тільки збільшується.

Дивися повний текст ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти.
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