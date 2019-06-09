У світі інформаційних технологій, які розвиваються семимильними кроками, попит на айтішників тільки збільшується.
Дивися повний текст ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 20:52
ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти
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Дивися повний текст ТОП-5 доступних закордонних вузів для отримання IT-освіти.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:52
СумДУ 200$ за год обучения, диплом международного образца.
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