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У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Команда президента Володимира Зеленського планує зменшити тарифи на комунальні послуги для населення.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09
Від коли це президент знижує тарифи?
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:36
После дождичка (выборов) в четверг.
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