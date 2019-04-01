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У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Команда президента Володимира Зеленського планує зменшити тарифи на комунальні послуги для населення.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09
Від коли це президент знижує тарифи?
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Webracer
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:36
После дождичка (выборов) в четверг.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:19
та не треба, вже ніхто не скаржиться
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alex_o
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06
alex_o написав:
та не треба, вже ніхто не скаржиться
А чего жаловаться - ведь конец эпохи бедности.
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Amid
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