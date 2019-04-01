Команда президента Володимира Зеленського планує зменшити тарифи на комунальні послуги для населення.
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09
У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19
Тарифы - это не его дело. Это забота премьер-министра.
Весь этот треп про снижение цен - популизм чистой воды.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:28
Re: У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
Ребята, в президента нашего нужно верить.
Как минимум сейчас ему и его команде нужно показывать себя с наилучшей стороны.
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