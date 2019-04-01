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У Зеленського пояснили, коли
знизять комунальні тарифи

У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09

У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Команда президента Володимира Зеленського планує зменшити тарифи на комунальні послуги для населення.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:09

Від коли це президент знижує тарифи?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:36

После дождичка (выборов) в четверг.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:19

та не треба, вже ніхто не скаржиться
alex_o
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:06

  alex_o написав:та не треба, вже ніхто не скаржиться

А чего жаловаться - ведь конец эпохи бедности.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:19

Тарифы - это не его дело. Это забота премьер-министра.
Весь этот треп про снижение цен - популизм чистой воды.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:28

Re: У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи

Ребята, в президента нашего нужно верить.
Как минимум сейчас ему и его команде нужно показывать себя с наилучшей стороны.
Best Man
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:19

Интересно, сколько ещё на эту лапшу на ушах будут вестись...
sumy4
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:37

Коли вже Украіною будуть кирувати повноцінні люди ??????
witlov8
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:47

Украина импортирует 2/3 потребляемого газа, половину угля и 100% ТВЭЛ для АЭС. Поэтому ответ на вопрос предельно прост - когда курс доллара в стране кратно упадет, тогда и тарифы ЖКХ заметно снизятся.
Волгарь
 
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