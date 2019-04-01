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У Зеленського пояснили, коли
знизять комунальні тарифи

У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:53

Подняли в 10 раз, а снизят на 10-20%. Так было и задумано... Петя - плохой, а Вова - хороший, а дирижеры те же.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:58

  Волгарь написав:Украина импортирует 2/3 потребляемого газа, половину угля и 100% ТВЭЛ для АЭС. Поэтому ответ на вопрос предельно прост - когда курс доллара в стране кратно упадет, тогда и тарифы ЖКХ заметно снизятся.

а запрет на импорт э/энергии зачем вводился?
https://www.rbc.ua/rus/news/iyulya-stan ... 60573.html
vitaliian
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