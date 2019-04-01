У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Волгарь написав:Украина импортирует 2/3 потребляемого газа, половину угля и 100% ТВЭЛ для АЭС. Поэтому ответ на вопрос предельно прост - когда курс доллара в стране кратно упадет, тогда и тарифы ЖКХ заметно снизятся.