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У Зеленського пояснили, коли
знизять комунальні тарифи

У Зеленського пояснили, коли знизять комунальні тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:53

Подняли в 10 раз, а снизят на 10-20%. Так было и задумано... Петя - плохой, а Вова - хороший, а дирижеры те же.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:58

  Волгарь написав:Украина импортирует 2/3 потребляемого газа, половину угля и 100% ТВЭЛ для АЭС. Поэтому ответ на вопрос предельно прост - когда курс доллара в стране кратно упадет, тогда и тарифы ЖКХ заметно снизятся.

а запрет на импорт э/энергии зачем вводился?
https://www.rbc.ua/rus/news/iyulya-stan ... 60573.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 20:52

"Снизить" или "Повысить"?
- Ответа нет на основной вопрос!!!
- Кто платить будет за это торжество?
И где "честная" конкуренция?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:38

Как кто? Вы и будете...
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:46

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 03 лип, 2019 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:07

Хотели бы понизить тарифы,не позволили бы Ахметову ввести т.н "рынок электроэнергии".А теперь-веры нет.
Scotch
 
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  #<12
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