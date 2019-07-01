В Україні 1 липня розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів.
Дивися повний текст Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:45
Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати
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Дивися повний текст Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:45
Нужно знать кто тебя после вышки собирается на работу брать.
А если идти простым менеджером тогда корочку проще купить.
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