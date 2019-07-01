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Вступна кампанія в Україні:
що потрібно знати

Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:45

Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 липня розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів.

Дивися повний текст Вступна кампанія в Україні: що потрібно знати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:45

Нужно знать кто тебя после вышки собирается на работу брать.
А если идти простым менеджером тогда корочку проще купить.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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