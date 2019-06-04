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В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Недалеко від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили електростанцію Noor Abu Dhabi, яка буде виробляти майже 1,2 гігавата електроенергії.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
Если бы вы еще знали как эти панели воздух нагревают
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