Недалеко від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили електростанцію Noor Abu Dhabi, яка буде виробляти майже 1,2 гігавата електроенергії.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:14
Прекрасно,а брюзжание типа "солн.панели воздух нагревают',так:а что ,песок сам по себе не греется под лучами солнца?И еще:чистый воздух,без выбросов-это разве не аргумент,Правда ,безудержный рост населения в той же Африке,в Индии или территориях типа 'сектор газа' и вырубка лесов в Амазонии не способствуют экологиие Земли..
|