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В ОАЕ запустили сонячну
електростанцію рекордної потужності

В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46

В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності

Пропонуємо до обговорення:
Недалеко від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили електростанцію Noor Abu Dhabi, яка буде виробляти майже 1,2 гігавата електроенергії.

Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46

Если бы вы еще знали как эти панели воздух нагревают
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:14

Прекрасно,а брюзжание типа "солн.панели воздух нагревают',так:а что ,песок сам по себе не греется под лучами солнца?И еще:чистый воздух,без выбросов-это разве не аргумент,Правда ,безудержный рост населения в той же Африке,в Индии или территориях типа 'сектор газа' и вырубка лесов в Амазонии не способствуют экологиие Земли..
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:11

песок греется в разы меньше
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:36

  himikjus написав:песок греется в разы меньше


Тогда это - вечный двигатель!
Выделяет энергии больше, чем потребляет :mrgreen:
Hil
 
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