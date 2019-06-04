Недалеко від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили електростанцію Noor Abu Dhabi, яка буде виробляти майже 1,2 гігавата електроенергії.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:14
Прекрасно,а брюзжание типа "солн.панели воздух нагревают',так:а что ,песок сам по себе не греется под лучами солнца?И еще:чистый воздух,без выбросов-это разве не аргумент,Правда ,безудержный рост населения в той же Африке,в Индии или территориях типа 'сектор газа' и вырубка лесов в Амазонии не способствуют экологиие Земли..
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:36
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:00
Hil
Солнечные панели спроектированы таким образом, чтобы поглощать как можно больше солнечной радиации. Их КПД в лучшем случает 20%, отражают они значительно меньше. Т.е. из 1000 Вт на м2 солнечной радиации над уровнем моря в воздух уходит 600-700 Вт тепла. Песок таким показателем похвастаться не может. Такой вот он вечный двигатель)
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:24
Re: В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужно
если не учитывать вредные выбросы в процессе изготовления панелей и аккумуляторов (а без них смысла в солнечных панелях мало) - тогда да аргумент ))).
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