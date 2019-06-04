Недалеко від столиці Об'єднаних Арабських Еміратів запустили електростанцію Noor Abu Dhabi, яка буде виробляти майже 1,2 гігавата електроенергії.
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:46
В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності.
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:14
Прекрасно,а брюзжание типа "солн.панели воздух нагревают',так:а что ,песок сам по себе не греется под лучами солнца?И еще:чистый воздух,без выбросов-это разве не аргумент,Правда ,безудержный рост населения в той же Африке,в Индии или территориях типа 'сектор газа' и вырубка лесов в Амазонии не способствуют экологиие Земли..
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:36
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:00
Hil
Солнечные панели спроектированы таким образом, чтобы поглощать как можно больше солнечной радиации. Их КПД в лучшем случает 20%, отражают они значительно меньше. Т.е. из 1000 Вт на м2 солнечной радиации над уровнем моря в воздух уходит 600-700 Вт тепла. Песок таким показателем похвастаться не может. Такой вот он вечный двигатель)
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:24
Re: В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужно
если не учитывать вредные выбросы в процессе изготовления панелей и аккумуляторов (а без них смысла в солнечных панелях мало) - тогда да аргумент ))).
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:22
Світлова енергія Сонця, що досягла поверхності Землі може або поглинутися, або відбитися. Відбиті від поверхні грунту промені мають дуже мало шансів покинути Землю, тому, рано чи пізно, вони нагріють атмосферу. Поглинута енергія або накопичується (фотосинтез), або нагріває поверхню. Враховуючи, що ккд фотопанелей вищий, ніж фотосинтезу, сумарне підвищення температури (без врахування використаної електроенергії) буде меншим.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:00
Вопрос по сути более практичный:
1. Чем компенсируется генерация в ночное время?
2. Как она накапливается?
3. Кто за всё платит?
4. Под такие электростанции и был рассчитан завод по строительству АН 132?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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