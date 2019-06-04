В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності

Додано: Сер 03 лип, 2019 21:00

Вопрос по сути более практичный:

1. Чем компенсируется генерация в ночное время?

2. Как она накапливается?

3. Кто за всё платит?

4. Под такие электростанции и был рассчитан завод по строительству АН 132?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.