|
|
В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07
RomanTik Абсолютна тількишвидкість світла в абсолютному вакуумі ...
Zlyjmagyar
-
vajnagi
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 27.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор