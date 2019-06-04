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В ОАЕ запустили сонячну
електростанцію рекордної потужності

В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07

RomanTik Абсолютна тількишвидкість світла в абсолютному вакуумі ...
Zlyjmagyar
vajnagi
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:31

vajnagi, если бы отраженный поверхностью свет не покидал атмосферу (а поглощался именно так ведет себя "абсолютно черное тело"), то из космоса наша земля была бы черной и не было видно на поверхности ни лесов, ни океанов, ни полей. Но это ведь не так, правда?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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