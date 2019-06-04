В ОАЕ запустили сонячну електростанцію рекордної потужності

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Додано: Чет 04 лип, 2019 09:07
RomanTik Абсолютна тількишвидкість світла в абсолютному вакуумі ...
Zlyjmagyar
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:31
vajnagi, если бы отраженный поверхностью свет не покидал атмосферу (а поглощался именно так ведет себя "абсолютно черное тело"), то из космоса наша земля была бы черной и не было видно на поверхности ни лесов, ни океанов, ни полей. Но это ведь не так, правда?
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