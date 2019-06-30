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Компанія Новинського вкладе
понад $1 млн у модернізацію...

Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:50

Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію...

Пропонуємо до обговорення:
На встановлення нового обладнання буде витрачено понад 30 млн гривень, повідомляє ЦТС.

Дивися повний текст Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію Херсонської верфі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:50

..с учетом того, что при "совке" в ХСЗ вбухивались миллиарды рублей (считай долл по паритетному курсу!) на развитие и содержание инфраструктуры, то озвученный "лям" баксов, это даже не "капля в море", это - микро-пшик в масштабе Вселенной!.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:54

  maestro71 написав:..с учетом того, что при "совке" в ХСЗ вбухивались миллиарды рублей (считай долл по паритетному курсу!) на развитие и содержание инфраструктуры, то озвученный "лям" баксов, это даже не "капля в море", это - микро-пшик в масштабе Вселенной!.. :)

И даже при этом, в данном случае деньги патриотично перекладываются из офшорки в офшорку.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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