На встановлення нового обладнання буде витрачено понад 30 млн гривень, повідомляє ЦТС.
Дивися повний текст Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію Херсонської верфі.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:50
Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія Новинського вкладе понад $1 млн у модернізацію Херсонської верфі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:50
..с учетом того, что при "совке" в ХСЗ вбухивались миллиарды рублей (считай долл по паритетному курсу!) на развитие и содержание инфраструктуры, то озвученный "лям" баксов, это даже не "капля в море", это - микро-пшик в масштабе Вселенной!.. :)
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:54
И даже при этом, в данном случае деньги патриотично перекладываются из офшорки в офшорку.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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