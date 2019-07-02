Укргазвидобування в ході геологорозвідувальних робіт відкрила нафтове родовище в Харківській області і газоконденсатне родовище в Полтавській області.
Дивися повний текст В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:57
В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу
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Дивися повний текст В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу.
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:57
Что ж,успехи есть..знаю,что это должно бы способствовать экономической независимости Украины,созданию рабочих мест,Украине бы еще создавать все для внедрения электромобилей,но есть понимание:вот бы еще иметь побольше патриотизма и меньше 5-ой колонны кремля
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