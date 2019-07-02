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В Україні відкрили два
нові родовища нафти і газу

В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:57

В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу

Пропонуємо до обговорення:
Укргазвидобування в ході геологорозвідувальних робіт відкрила нафтове родовище в Харківській області і газоконденсатне родовище в Полтавській області.

Дивися повний текст В Україні відкрили два нові родовища нафти і газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:57

Что ж,успехи есть..знаю,что это должно бы способствовать экономической независимости Украины,созданию рабочих мест,Украине бы еще создавать все для внедрения электромобилей,но есть понимание:вот бы еще иметь побольше патриотизма и меньше 5-ой колонны кремля
zinaidagershon
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